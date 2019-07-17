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أخبار محلية > طفل يدخل مستشفى لعلاج يده المكسورة فيتوقف قلبه ويدخل في غيبوبة.. و”صحة جازان” ترد
17/07/2019   9:39 ص

طفل يدخل مستشفى لعلاج يده المكسورة فيتوقف قلبه ويدخل في غيبوبة.. و”صحة جازان” ترد

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دخل الطفل عبدالرحمن اليتيمي، أحد المستشفيات الخاصة بجازان، لإجراء عملية؛ نتيجة كسر بيده، وبعد العملية أصيب بتشنج، وتوقف للقلب، وتلف لخلايا المخ، وبعدها دخل في غيبوبة منذ 7 أشهر، وعليه أحالت المديرية العامة بصحة جازان ملف الطفل إلى التحقيق الطبي.

وقالت صحة جازان رداً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حالة الطفل، إنه تم استقباله بمستشفى العارضة العام، وإحالته بتاريخ 1/6/1440 هـ لأحد المستشفيات الخاصة بجازان لجراحة عظام أطفال، وإجراء عملية جراحية له لتثبيت الكسور بتاريخ 2/6/1440 هـ.

وأضافت أن الحالة حصل لها توقف مفاجئ للقلب عند الساعة 6:5 ص، وتم إجراء إنعاش القلب الرئوي واستجابت الحالة، مؤكدة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة والمتبعة للتعامل مع حالة الطفل.وفق “أخبار 24”.

طفل يدخل مستشفى لعلاج يده المكسورة فيتوقف قلبه ويدخل في غيبوبة.. و”صحة جازان” ترد

أخبار محلية
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