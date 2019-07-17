قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس (الثلاثاء)، عدة نصائح لضيوف الرحمن من أجل سلامة غذائهم في الحج خلال الموسم الحالي 1440 هـ.
فقد أوصت الهيئة بالتأكّد من تناول الوجبات من منشآت نظيفة ومصرّح بها، إلى جانب الحرص على شرب المياه المعبأة المصرّح بها والتأكّد من تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية المعلبة.
كما شدّدت “الغذاء والدواء” على ضرورة تجنّب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين، وتجنّب اللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.
ذلك إلى جانب الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكلٍ دوري، وعدم تناول أي غذاء يُشتبه في تغيّر خواصه من طعم أو لون أو قوام، فضلاً عن تجنّب ترك الطعام مكشوفاً.
وفق “أخبار 24”.