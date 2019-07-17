بالفيديو.. مصادرة 39 ألف لتر من الزيوت الخام و800 ألف عبوة لمستحضرات تجميل في مصنع مخالف بجدة

تمكّنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، أمس الثلاثاء، من ضبط مصنع مخالف لإنتاج مستحضرات التجميل في جدة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأظهر مقطع فيديو توضيحي نشرته “التجارة”، لحظة مداهمة المصنع المخالف حيث تقوم فيه العمالة المخالفة بعصر الحبة السوداء بعد تعرّضها للحشرات، ومن ثم خلطها بمستحضرات التجميل دون الحصول على ترخيص.
كما صادرت الفرق الرقابية بالوزارة 39 ألف لتر من الزيوت الخام وأكثر من 800 ألف عبوة لمستحضرات تجميل مخالفة جاهزة للتوزيع في السوق المحلي.
“التجارة” بمشاركة @Saudi_FDA تضبط في #جدة مصنعاً تقوم فيه العمالة المخالفة بعصر الحبة السوداء بعد تعرضها للحشرات، وخلطها بمستحضرات التجميل دون الحصول على ترخيص، ومصادرة 39 ألف لتر من الزيوت الخام وأكثر من 800 ألف عبوة لمستحضرات تجميل مخالفة جاهزة للتوزيع في السوق المحلي pic.twitter.com/tOClwywasx
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ١٦ يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.