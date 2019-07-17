إيران تدعي أنها ساعدت “ناقلة النفط المختفية” بعد تعطلها وسحبتها إلى أحد الموانئ لإصلاحها

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، عن مصير ناقلة النفط التي انقطع الاتصال بها مساء السبت الماضي أثناء عبورها مضيق هرمز.
وادّعى المتحدث باسم الوزارة في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن الناقلة تعرضت لعطل فني، وأرسلت نداء استغاثة للسلطات الإيرانية فجرى سحبها إلى أحد الموانئ.
وأضاف أن إيران لا تزال تقدم المساعدة الفنية لإصلاح السفينة التي جرى تعطيل أجهزة التتبع المُركبة عليها منذ اختفائها مساء السبت.
وكان خبراء قد توقعوا أن تكون السفينة قد اختطفت من قبل الحرس الثوري الإيراني، كما نفى مسؤول إماراتي في وقت سابق من اليوم أن تكون السفينة مملوكة لبلاده، بعدما نُشرت معلومات تقول إن السفينة مملوكة لشركة مقرها في الإمارات.وفق “أخبار 24”.