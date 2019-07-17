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أخبار محلية > الحكم بإعدام كويتي قـتل صديقه السعودي ورمى جثته في منطقة صحراوية
17/07/2019   12:49 ص

الحكم بإعدام كويتي قـتل صديقه السعودي ورمى جثته في منطقة صحراوية

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أصدرت محكمة التمييز بدولة الكويت حكماً بإعدام كويتي ارتكب جريمة قـتل صديقه (سعودي الجنسية) وألقى جثته في منطقة النويصيب الصحراوية على الحدود مع المملكة.

ووقعت الجريمة عام 2015 عندما أبلغ ذوو القتيل الجهات المختصة بتغيبه، وأفادوا الجهات الأمنية أن صداقة قوية تربطه بمواطن كويتي.

وتبين خلال التحقيقات أن المتهم هرب إلى المملكة بعد يوم من ارتكاب جريمته، حيث خنق صديقه ورمى جثته بعد أن فارق الحياة.

وعثرت السلطات الكويتية على جُثة القتيل بعد تمشيط منطقة النويصيب، ثم تمكنت من إحضار الجاني للمحاكمة في الكويت عن طريق الإنتربول.وفق “أخبار 24”.

الحكم بإعدام كويتي قـتل صديقه السعودي ورمى جثته في منطقة صحراوية

أخبار محلية
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