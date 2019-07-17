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أخبار محلية > خادم الحرمين يوجه باستضافة 200 من ذوي ضحايا حـادث المسجدين الإرهابي بنيوزلندا لأداء الحج
17/07/2019   12:48 ص

خادم الحرمين يوجه باستضافة 200 من ذوي ضحايا حـادث المسجدين الإرهابي بنيوزلندا لأداء الحج

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتـل 50 شخصاً وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام.

وسيتم استضافة ذوي الضحايا والمصابين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي للتخفيف عنهم والوقوف بجانهم.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الوزارة ستعمل عاجلاً لإنفاذ التوجيه الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بقدومهم وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

خادم الحرمين يوجه باستضافة 200 من ذوي ضحايا حـادث المسجدين الإرهابي بنيوزلندا لأداء الحج

أخبار محلية
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