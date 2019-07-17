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أخبار محلية > التحالف: اعتراض ثلاث طائرات حوثية مسيّرة كانت تستهدف الأعيان المدنية في جازان وأبها
17/07/2019   12:46 ص

التحالف: اعتراض ثلاث طائرات حوثية مسيّرة كانت تستهدف الأعيان المدنية في جازان وأبها

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي إن قوات التحالف اعترضت مساء اليوم (الثلاثاء) ثلاث طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وأوضح أن الطائرات المسيّرة الثلاث أُطلقت من محافظة عمران، وكانت تستهدف الأعيان المدنية في مدينتي جازان وأبها.

وشدد المالكي على أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية للحوثيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وفق “أخبار 24”.

وأشار العقيد المالكي إلى أن استمرار الميليشيات الإرهابية في محاولة استهداف المطارات المدنية يثبت إجرامها وتطرفها في الوقت الذي يتواجد فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء.

التحالف: اعتراض ثلاث طائرات حوثية مسيّرة كانت تستهدف الأعيان المدنية في جازان وأبها

أخبار محلية
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