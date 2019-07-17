رئيس غرفة الرياض: الإنفاق الاستهلاكي سيصل إلى 100 مليار سنويا بعد قرار السماح للمحلات بالعمل 24 ساعة

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم سيزيد الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.
وأفاد بأن بعض الدراسات أكدت أن القرار سيوفر 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة و20 الف وظيفة غير مباشرة، و30 ألف وظيفة دوام جزئي.
وأضاف أن القرار سيسهم كذلك في ارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة قد تصل إلى 16%، كما ستزيد المنشآت الجديدة بنسبة قد تصل لـ6%.وفق “أخبار 24”.
وأكد العجلان أن أعمال المطاعم ستزيد كذلك بنسبة 11% بما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، كما سيؤثر القرار على قطاع الترفيه بزيادة بنسبة 9%، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من القرار لزيادة الأرباح.