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أخبار محلية > بالفيديو.. ضبط مفحط وعصابة أثيوبية.. أبرز عمليات الدوريات الأمنية خلال الأيام الماضية
17/07/2019   12:44 ص

بالفيديو.. ضبط مفحط وعصابة أثيوبية.. أبرز عمليات الدوريات الأمنية خلال الأيام الماضية

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نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو لبعض عمليات الدوريات الأمنية خلال الأيام الماضية في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً ما يتصل ببعض الجرائم والمخالفات التي جرى تداول مقاطع فيديو لها.

وأوضح المقطع إلقاء الدوريات الأمنية القبض على مفحط في محافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، مشيرة إلى أن القبض عليه جرى خلال ساعة واحدة من تلقي البلاغ.

كما أطاحت الدوريات الأمنية بشاب صدم متعمداً سيارة متوقفة أمام منزل صاحبها في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، وذلك خلال 24 ساعة.وفق “أخبار 24”.

وفي المنطقة الشرقية، أوقفت الجهات الأمنية عصابة من 20 أثيوبياً مخالفين لنظام الإقامة سلبوا أموال عدد من العمال الوافدين.

 

بالفيديو.. ضبط مفحط وعصابة أثيوبية.. أبرز عمليات الدوريات الأمنية خلال الأيام الماضية

أخبار محلية
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