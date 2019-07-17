اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز.. ومسؤول إماراتي ينفي أن تكون مملوكة لبلاده

أكدت وكالات أنباء عالمية اختفاء ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز مساء السبت الماضي أثناء توجهها إلى ميناء الفجيرة الإماراتي.
وتوقفت أجهزة تتبع الموقع الموجودة على الناقلة عن بثّ موقعها بعد انجرافها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
ويعتقد خبراء أن الحرس الثوري الإيراني ربما أجبر الناقلة على الدخول في المياه الإقليمية الإيرانية.
ونفى مسؤول إماراتي أن تكون الناقلة المفقودة مملوكة لدولة الإمارات أو يجري تشغيلها هناك.
ولا يزال مصير الناقلة وطاقمها غير معلوم، في الوقت الذي يتصاعد فيه توتر العلاقات بين أمريكا وبريطانيا من جهة والنظام الإيراني من جهة أخرى، في ظلّ قلق عالمي من تهديد إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه يعتقد أن إيران احتجزت ناقلة النفط أثناء عبورها مضيق هرمز.