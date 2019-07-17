كشفت الهيئة العامة للترفيه عن الإقبال الكبير على المشاركة بمسابقتي “القرآن الكريم، ورفع الأذان” اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ.
وأظهرت إحصائية حديثة للهيئة ارتفاعا كبيرا في عدد المسجلين للاشتراك في المسابقتين، متخطياً 21 ألفاً حتى الآن، حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم 11 ألف مشارك، فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع الأذان 9 آلاف مشارك، على أن يستمر التسجيل في كلتا المسابقتين إلى نهاية يوليو الجاري.
ويتم استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، وتخضع لمرحلة التصفية التي تقررت من 24 يوليو إلى 23 أغسطس القادم، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحيّ من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.
يُذكر أنّ الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال, ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة .
وفق “أخبار 24”.