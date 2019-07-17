“نيوم” تفتح باب التسجيل والقبول في برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف

أعلنت شركة نيوم عن فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف الشباب والفتيات من منطقة نيوم وضباء وحقل.
ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات المميزة من أبناء المنطقة ليكونوا جزءاً من مشروع نيوم، بحيث سيتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذين سيتم اختيارهم للانضمام في البرنامج إلى الولايات المتحدة لدراسة تخصصات السياحة، الضيافة، والآثار والتراث.وفق “أخبار 24”.
وسيستمر التسجيل في البرنامج لمدة شهر منذ تاريخ إطلاقه، وبعدها سيتم إعلان أسماء الطلبة والطالبات الذين سينضمون إلى البرنامج، ويمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج التسجيل اعتباراً من اليوم، من خلال هـذا الـموقـع .