قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة لا يشمل السماح بممارسة الأعمال التجارية في أوقات الصلاة.
وأكد أن القرار لا علاقة له بفتح المحلات أو إغلاقها أوقات الصلاة؛ لأن ذلك مرتبط بقرارات أخرى لا تزال نافذة.
وأوضح – في مداخلة على قناة “العربية” – أن القرار يهدف لتنظيم السماح بممارسة الأعمال التجارية بعد انتهاء ساعات العمل المسموح بها نظاماً، عبر إقرار ضوابط واضحة وشفافة لمن يرغب بإتاحة نشاطه التجاري في الفترة من الثانية عشرة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدت اليوم، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
وفق “أخبار 24”.