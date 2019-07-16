“سكني” يعلن عن تجاوز عقوده التمويلية حاجز 100 ألف عقد

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، خلال الملتقى الربع سنوي لعام 2019 أمس الإثنين، عن تجاوز إجمالي عقود التمويل العقاري المدعومة حاجز 100 ألف عقد تمويل عقاري، ما يعني توفير السكن لـ100 ألف مواطن.
وأوضح البرنامج أن عدد العقود التمويلية المدعومة الموقعة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 55 ألف عقد، وأن إجمالي العقود الموقعة أكثر من 100 ألف عقد.
كما شهد الملتقى تدشين وزير الإسكان “مركز سكني الشامل” في مدينة الرياض، والذي يشمل تقديم منظومة إسكانية في مواقع فيها كافة الخدمات.وفق “أخبار 24”.
وشهد الملتقى أيضا استعراض أبرز إنجازات البرنامج خلال الفترة الماضية، وأبرز التحديات التي تجاوزها البرنامج لتمكين المواطنين من تملك سكن، وذلك في حلقة نقاش ضمت قيادات من وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.