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أخبار محلية > “أبشر” يوضح طريقة استخراج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج
16/07/2019   5:24 م

“أبشر” يوضح طريقة استخراج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج

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أوضحت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، طريقة طلب تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج للعمالة المنزلية إلكترونياً، عبر حساب المستفيد في المنصة.

وبينت المنصة أن طريقة الوصول للخدمة من خلال موقع أبشر، واختيار الجوازات من أيقونة خدماتي، ثم اختيار “تصريح الدخول لمكة المكرمة”.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت منع دخول المقيمين والمركبات إلى مكة المكرمة بداية من 25 شوال وحتى العاشر من ذي الحجة، واستثنت من يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج كان قد صدر من الجهة المختصة.وفق “أخبار 24”.

“أبشر” يوضح طريقة استخراج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج

أخبار محلية
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