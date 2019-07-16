“الوزراء”: استثناء القادمين للعمرة من حظر التنقل خارج مكة والمدينة.. ونقل تنظيم “الجنادرية” إلى “الثقافة”

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استثناء القادمين للعمرة والزيارة من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة، ونقل مهمات إقامة وتنظيم مهرجان الجنادرية إلى وزارة الثقافة.
وصرح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس قرر استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وذلك بعد الاطلاع على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وقرار مجلس الشورى بهذا الخصوص.
وأضاف أن المجلس قرر نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.وفق “أخبار 24”.
وفي شأن آخر، أشار ابن سعيد إلى أن المجلس وافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، والنظر في قراري مجلس الشورى بهذا الشأن.