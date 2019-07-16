غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد رأس جلسة مجلس الوزراء، التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، و نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.
وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.
وفق “أخبار 24”.