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أخبار محلية > “الوزراء”: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة بمقابل مالي
16/07/2019   5:22 م

“الوزراء”: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة بمقابل مالي

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قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن القرار نص أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

وفوض المجلس وزير الشؤون البلدية بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.وفق “أخبار 24”.

“الوزراء”: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة بمقابل مالي

أخبار محلية
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