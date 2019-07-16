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أخبار محلية > السفير السعودي في العراق يعلن افتتاح معبر عرعر رسمياً في 15 أكتوبر المقبل
16/07/2019   5:21 م

السفير السعودي في العراق يعلن افتتاح معبر عرعر رسمياً في 15 أكتوبر المقبل

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أعلن السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، أنه سيتم افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة والعراق بشكل رسمي في 15 أكتوبر المقبل.

وأوضح الشمري خلال حديث لقناة “العربية”، أن المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز العلاقات السعودية العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين علي مدار العام، ومن المتوقع أن يعبر من خلال هذا المنفذ العام القادم ما يقارب 600 ألف معتمر عراقي.

يُذكر أن المنافذ الحدودية الجوية بين المملكة والعراق كان قد أعيد فتحها قبل عام ونصف تقريباً، فيما يتم إعادة فتح المنافذ البرية الحدودية بين البلدين، بعد أن كانت مغلقة لعدة عقود.وفق “أخبار 24”.

السفير السعودي في العراق يعلن افتتاح معبر عرعر رسمياً في 15 أكتوبر المقبل

أخبار محلية
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