الإعلامية منى أبو سليمان تتنازل عن قضية ضد مغرد مع إلزامه بالاعتذار وإغلاق حسابه

كشفت الإعلامية والكاتبة الصحفية منى أبو سليمان أنها تنازلت عن شكوى أقامتها في محكمة الرياض الجزائية ضد مغرد، مع الاكتفاء بأخذ تعهد منه بالاعتذار وإغلاق الحساب، تفادياً لإيقاع عقوبة شديدة به، وذلك نظير ما بدر منه من إساءة وتشهير قالت إنها طالتها وأسرتها.
وأشارت أبو سليمان عبر تغريدات على حسابها في “تويتر” إلى أنها عرضت على ذلك المغرد الصلح عدة مرات دون جدوى، فاضطرت للجوء للقضاء، مؤكدةً أنها لن تتوانى عن رفع قضايا على كل مَن يشهر أو يسيء لها ولعائلتها.
وعبرت الكاتبة عن أملها أن تكون هذه المواقف عبرة لمن يتعرض للآخرين بالإساءة، “خصوصاً أننا أبناء وطن واحد ومثل هذه السلوكيات أصبحت غير مقبولة في ظل الأنظمة الحديثة والعدالة التي تساوي بين الجميع وتحفظ الحقوق من التعدي”.وفق “أخبار 24”.
وكان المغرد المدعى عليه قد أعلن في وقت سابق اعتذاره لأبو سليمان لما بدر منه في تغريدات سابقة نشرها على حسابه في “تويتر”، ثم أعلن لاحقاً إغلاق الحساب إنفاذاً لأمر المحكمة مبدياً اعتذاره لكل مَن ساءه ما طرحه من نقاشات فكرية على حسابه.