نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 6 حالات يحق للمشترك فيها رفع شكوى ضد “الكهرباء”.. و4 جهات يمكنه تقديم شكواه إليها
16/07/2019   5:21 م

6 حالات يحق للمشترك فيها رفع شكوى ضد “الكهرباء”.. و4 جهات يمكنه تقديم شكواه إليها

+ = -
937

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يحق للمشتركين تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة أو وجود تقصير في تقديمها، طبقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالات التي يمكن للمشتركين الشكوى حولها، التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه، وفصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، والتعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

وبينت أنه على المشترك في حال حدوث أي من الحالات المذكورة، الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه، وإذا لم يكن راضيا بنتيجة حل الشكوى يمكنه رفع شكواه إلى الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالهاتف المجاني (8001259000)، وإذا لم يقتنع فبإمكانه التقدم مباشرة إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، وحال عدم اقتناعه بقرار اللجنة يحق له التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.وفق “أخبار 24”.

6 حالات يحق للمشترك فيها رفع شكوى ضد “الكهرباء”.. و4 جهات يمكنه تقديم شكواه إليها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885053756.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.