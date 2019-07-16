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أخبار الخرج > بالصور.. رئيس #نادي_الشعلة ينهي توقيع عقود الطاقم الفني والطبي بقيادة التونسي ” لطفي السليمي “
16/07/2019   1:39 م

بالصور.. رئيس #نادي_الشعلة ينهي توقيع عقود الطاقم الفني والطبي بقيادة التونسي ” لطفي السليمي “

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أنهي رئيس نادي الشعلة مساء أمس الأستاذ فهد بن عبدالله الطفيل توقيع  عقود الطاقم الفني والطبي بقيادة التونسي ” لطفي السليمي

بالصور.. رئيس #نادي_الشعلة ينهي توقيع عقود الطاقم الفني والطبي بقيادة التونسي ” لطفي السليمي “

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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