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اخبار رياضية > #عائل_حقوي #شعلاوياً
16/07/2019   1:36 م

#عائل_حقوي #شعلاوياً

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أنهت إدارة نادي برئاسة الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل إجراءات التعاقد مع اللاعب ” عائل حقوي ” لمدة موسم رياضي .

#عائل_حقوي #شعلاوياً

اخبار رياضية
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