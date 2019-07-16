عقد الصبان عائق أمام مشغل متجر الأهلي

أوضحت المصادر، أن شركة “S-team” المستثمر الجديد لمتجر نادي الأهلي اصطدم بقرار من محكمة التنفيذ في جدة أتاح بموجبه لعبدالله الصبان المستثمر الحالي إكمال عقده الخاص بإيجار المحل الواقع في مبنى النادي في شارع التحلية “البالغ 600 ألف ريال”، وقالت: “حكمت المحكمة بإكمال الصبان العقد المتبقي لنهايته عاما، مع إلزامه بدفع قيمة الإيجار للعام الماضي، الذي كان محل خلاف بينه وإدارة الأهلي، وهذا الأمر قد يؤرق الشركة الجديدة ولا سيما أن مقر المتجر في النادي له ميزات عدة في مسألة البيع وزيادة العوائد المالية”.
ووقعت شركة “S-teem” عقدا مع الأهلي تكون بموجبه مسوقا حصريا لتذاكر المباريات، ومشغلا لمتجر النادي بمبلغ 22 مليون ريال، وقالت المصادر إن سلمان المالك صاحب شركة “S-team” سيتواصل مع الصبان لبحث مدى إمكانية إيجاد حلول حول الاستفادة من المحل خلال هذا العام. من جانبه، أكد أحمد الصائغ رئيس إدارة الأهلي أن عقد الصبان بخصوص إيجار المحل الواقع على شارع التحلية مستمر إلى نهايته، وقال: “ليس لنا علاقة أين يضع المستثمر الجديد متجر النادي، وإن وجد حلا مرضيا مع الصبان فليس لدينا أي مانع، ولا يهمنا كإدارة للنادي سوى تشغيل الأماكن كافة المحيطة به، واستثمارها بالشكل الذي يعود بالفائدة المالية على خزانته”. وزاد: “نحترم جميع العقود ولدينا ثقة كبيرة في شركة “s-teem” لتسويق المنتجات كافة التي تسهم في استمرار شعبية النادي وزيادتها، فضلا عن قيمة العقد الذي يعد مجزيا لنا، ونسعى في الأيام المقبلة إلى توفير أكثر من رعاية للقيمة التي يمتلكها الأهلي والعراقة التاريخية في التأسيس والبطولات والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها”.وفق “الإقتصادية”.
وكانت محكمة التنفيذ قد رفضت قبول القضية التي تخص استثمار متجر قمصان الأهلي ومنتجاته بين إدارة النادي والصبان لعدم الاختصاص، حيث يطلب الأول من الثاني نحو 16 مليون ريال، وينتظر أن ترفعها إلى مركز التحكيم السعودي لاستكمال إجراءات التقاضي، شريطة دفع رسوم تبلغ 500 ألف ريال.
ويملك الصبان مخالصة مالية من المدير المالي في الأهلي، ولكن الإدارتين السابقة والحالية لم تقبلا بالأمر، واتجهتا إلى الجهات القضائية من أجل الفصل في القضية.