العمراني وأنس في إدارة صفوان

تدرس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت؛ إضافة بعض الأسماء للعمل معها سواء كإداريين أو من خارج المنظومة الإدارية، حيث برز على رأسهم عبدالله العمراني؛ وأنس آل الشيخ؛ لتولي منصب نائب الرئيس، علي الحمدان؛ مديرا تنفيذيا، بجانب صالح المطلق مع الجهاز الفني.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد اعتمد إدارة النصر لمدة أربعة أعوام برئاسة السويكت؛ وعضوية كل من: المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، سلمان الحلافي، وناصر الجميد. على صعيد ثانٍ، قدم العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف؛ دعما ماليا للنادي مقداره 500 ألف ريال، كما قدم العضو الذهبي سعد آل مغني 200 ألف ريال.وفق “الإقتصادية”.
فنيا، واصل النصر تدريباته خلال معسكره الحالي في البرتغال استعدادا للموسم الجديد، حيث أجرى المدرب روي فيتوريا؛ تدريبا صباحيا اشتمل على تمارين لياقية متنوعة، قبل أن يكتفي بمناورة على كامل الملعب لمدة ساعة، فيما استهل الحصة المسائية باجتماع مع اللاعبين ومن ثم أخضعهم لتدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة.