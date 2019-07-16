رسميا.. الاتحاد والشباب يمثلان السعودية في «العربية»

وقع إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، و طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم الاثنين، اتفاقية مشاركة ناديي الشباب والاتحاد في النسخة المقبلة، وذلك ضمن اتفاقيات مشاركة الأندية العربية في البطولة.
هذا وقد تأكدت مشاركة أندية السالمية المحرق البحريني الكويت والعربي و الاتحاد السكندري والإسماعلي من مصر و ناديي الوصل والجزيرة الإماراتيان، وظفار والنصر من سلطنة عمان، إلى جانب ناديي الشباب والاتحاد من السعودية.
وتقلصت مشاركة الأندية السعودية في النسخة الجديدة من البطولة العربية، إلى فريقين بعد أن كانت في النسخة الماضية “كأس زايد” بـ4 فرق، وهي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد .
وتوج فريق النجم الساحلي التونسي، ببطولة النسخة الماضية التي حملت أسم “كأس زايد” بعد فوزه على الهلال في النهائي 2-1.
وفق”الرياضية”.