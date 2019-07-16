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اخبار رياضية > إدارة السويكت تتلقى أول دعم مالي بعد انتخابها بـ700 ألف ريال
16/07/2019   1:32 م

إدارة السويكت تتلقى أول دعم مالي بعد انتخابها بـ700 ألف ريال

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تلقت إدارة نادي النصر الجديدة برئاسة صفوان السويكت أمس الإثنين دعماً مالياً من قبل اثنين من الأعضاء الذهبيين بالنادي مقداره 700 ألف ريال، وذلك قبل مرور 48 ساعة على انتخابها.

وأعلن نادي النصر أن العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف قدم دعماً مالياً للنادي مقداره 500 ألف ريال، فيما قدم العضو الذهبي للنادي سعد بن ثابت آل مغني دعماً مالياً للنادي مقداره 200 ألف ريال.

وكانت الجمعية العمومية لنادي النصر انتخبت السبت صفوان السويكت رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات، خلفاً للرئيس السابق سعود آل سويلم.وفق “أخبار 24”.

إدارة السويكت تتلقى أول دعم مالي بعد انتخابها بـ700 ألف ريال

اخبار رياضية
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