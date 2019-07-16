نادي الاتحاد يرفع عرضه بمليون ريال للحصول على كمارا .. والهلال يلوّح بالانسحاب من الصفقة

رفعت إدارة نادي الاتحاد حدة الصراع حول مهاجم القادسية هارون كمارا، بعد أن رفعت عرضها السابق بمليون ريال، من 15 مليونا إلى 16 مليونا، ليتفوق عرضها على عرض الهلال الذي ألمح بالانسحاب من الصفقة.
فيما يستعد النادي الأهلي للدخول على خط المنافسة للحصول على خدمات اللاعب، حيث تواصلت إدارة الأهلي مع نظيرتها في نادي القادسية شفاهة ووعدت بتقديم عرضها للحصول على توقيع اللاعب مكتوباً اليوم الثلاثاء.
ويأتي تكثيف إدارة نادي الاتحاد لجهودها للحصول على توقيع كمارا بعد خسارتها صفقة لاعب التعاون عبدالفتاح آدم لصالح النصر، في حين تواصلت إدارة الهلال مع وكيل كمارا وأبلغته بأنها تفكر في الانسحاب من الصفقة لعدم تلقيها ردا من القادسية بشأن اللاعب.وفق”أخبار 24″.
وبحسب المصادر، فإن إدارة القادسية لم ترد على العروض المقدمة لها في انتظار العرض الأعلى، وفي حال تساوت العروض سيكون الخيار للاعب، الذي يفضل الانتقال إلى الهلال.