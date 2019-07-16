“العقاري”: سنعلن آخر المستفيدين من قوائم الانتظار في الصندوق مطلع عام 2020

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي، أنه سيتم الإعلان عن آخر المستفيدين من قوائم الانتظار في الصندوق مطلع عام 2020.
وأوضح العمودي خلال ملتقى سكني الذي نظمته وزارة الإسكان أمس الإثنين، أن الصندوق يدعم 12 ألف مستفيد جديد شهريا، وسيصل إلى 15 ألفا قبل نهاية العام الحالي.
وأكد أنه يمكن للمواطن الحصول على تمويله المدعوم من 16 جهة من البنوك والشركات التمويلية خلال 24 ساعة.
وكان برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان قد كشف، أمس الإثنين، عن استفادة 12.4 ألف أسرة من المسجّلين في قائمتي الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بينها 4.7 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل بذلك إجمالي الأسر المستفيدة في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 80 ألف أسرة، وسكنت 38 ألف أسرة من إجمالي المستفيدين بشكل فعلي في مختلف مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.