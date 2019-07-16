“تقويم التعليم”: لا توجد رسوم على رخصة المعلم .. ولا حاجة للاختبار في هذه الحالة

أكدت هيئة تقويم التعليم أنه لا توجد رسوم على رخصة المعلم، وأن الرسوم فقط للاختبارين العام والتخصصي بقيمة 150 ريالاً لكل اختبار.
وأضافت أن درجة اجتياز الاختبار التربوي العام أو التخصصي هي 50 درجة لكل اختبار، وفي حال عدم اجتياز أحدهما يلزم إعادة الاختبار الذي لم تتحقق فيه درجة الاجتياز.
وبينت أنه لا حاجة لدخول الاختبار، في حال كان المعلم حاصلا على درجة 50 أو أعلى في اختبار كفايات المعلمين، مضيفة أنه يمكنه الحصول على رخصة معلم ممارس مع بداية نفاذ لائحة الوظائف التعليمية.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة “رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير”.وفق “أخبار 24”.
وتضمنت شروط الحصول على الرخصة المهنية، أن يكون المعلم حاصلاً على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لكل رخصة.