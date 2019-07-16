الصمغ العربي مادة يتراوح لونها بين الشفاف والبني، وتستخرج من أشجار السنط والطلح، التي تنمو بكثرة في المناطق الاستوائية خاصة في السودان التي تعد أكبر منتج له في العالم، كما ينتج في الصومال وسواحل السنغال.
واستخدم القدماء الصمغ العربي في العديد من العلاجات التقليدية، إلا أنه أصبح يستخدم أيضاً في صناعة العديد من الوجبات الخفيفة والحلويات العربية التقليدية والمشروبات الغازية.
أما استخدامات الصمغ العربي العلاجية فهو عرف منذ القدم كعلاج للجروح والحروق، ومشاكل الهضم، ونزلات البرد والسعال، ومرض السيلان، والجزام، وحديثاً استخدم في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية والحبوب، وكمادة مستحلبة في عدد من الصناعات، ولمنع نمو البكتيريا، وفي تعزيز صحة الفم، ولعلاج الفشل الكلوي بتناول ملعقتين مذابتين في الماء صباحا ومساء يومياً.
كما أكدت دراسات أن للصمغ العربي تأثيرا على مستويات الكولسترول في الجسم، ويساعد في خفضه، وذلك كونه مصدراً عالياً للألياف القابلة للذوبان التي تساهم في خفض نسبة الكولسترول.وفق “أخبار 24”.