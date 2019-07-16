الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” استحواذها على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة “AACC”، بهدف توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار في القدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة.
وتختص شركة المعدات المكملة في أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة، وسيتم بعد الاستحواذ توسيع أعمالها ليشمل إصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، أن عملية استحواذ الشركة على حصة الأغلبية في شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة هي عامل أساسي في التنمية الاستراتيجية للشركة، ولديها فرص واعدة في سوق الصيانة والإصلاح والتوضيب، وستضيف في المستقبل القريب خدمات صيانة معدات الهبوط وإصلاحها وتوضيبها.وفق “أخبار 24”.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة الدكتور منصور العيد، بأن استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على الشركة يُعَد خطوة مهمة في مسار تطورها، وسيتيح لها توسيع نطاق خدماتها، والاستثمار في القدرات الوطنية، والوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للطائرات.
وتم مؤخراً الاتفاق بين شركة المعدات المكملة للطائرات والقوات الجوية الملكية السعودية على عقد توضيب وشراء أنظمة الهبوط لطائرات التزود بالوقود في الجو متعددة المهام، وتنفذ الشركة حالياً توضيب أنظمة الهبوط للطائرات العسكرية.