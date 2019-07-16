“الطيران المدني”: مطار الطائف الجديد لا يزال في مرحلة التصميم

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن مطار الطائف الجديد لا يزال في مرحلة إجراءات الطرح للتصميم.
وبين الروساء وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن المشروع، بشكل رسمي، لافتاً إلى أن المطار سيحقق أهدافا كبيرة منها رفع مستوى الخدمات للمسافرين، وخدمات لرواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية، ومواكبة الطلب المتنامي على الحركة الجوية.
يذكر أن إمارة منطقة مكة أعلنت في وقت سابق أنه من المتوقع إنجاز مشروع مطار الطائف الدولي والذي يبعد 40 كم عن المدينة وتصل سعته 6 ملايين راكب في مشروع الطائف الجديد في 2020.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد وافق في مايو 2015 على تحويل مطار الطائف الجديد إلى مطار دولي، فيما سيتحول المطار الحالي إلى مطار عسكري لقربه من القاعدة العسكرية.