ضبط مقيم سرق 100 ألف من خزنة بأحد المنازل بمكة.. وإعادة المبلغ كاملاً قبل التصرف فيه

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على مقيم سرق 100 ألف ريال من أحد المنازل غرب مكة، وعُثر بحوزته على المبلغ كاملاً قبل أن يتصرف فيه.
وكان مركز شرطة الكعكية تلقى بلاغاً حول سرقة مبلغ مالي يُقدر بحوالي 100 ألف ريال من خزنة أحد المنازل، فتم تشكيل فريق بحث وتحريات لكشف ملابسات الجريمة، وفي أثناء عمليات البحث اشتبه رجال الأمن في أحد الأشخاص بعدما أشارت مصادر إلى أن هناك احتمالية أن يكون له ارتباط بجريمة السرقة.
وقام فريق البحث بتتبع الشخص وتمت مداهمته في منزله الواقع في أحد الأحياء القديمة بالمسفلة، وبحسب “سبق” فقد ضُبط المبلغ معه كاملاً قبل أن يقوم بالتصرف فيه.
وتم توقيف المتهم –بنجلاديشي الجنسية- وتصديق أقواله وإحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.