“التعليم”: سلم الرواتب في اللائحة الجديدة أعلى من السابق.. وتخصيص مكافآت لثلاث فئات من شاغلي الوظائف التعليمية

كشف المشرف العام على الإعلام والاتصال في وزارة التعليم، محمد الدخيني، أن الوزارة بدأت في إعداد اللوائح التنفيذية للائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مبيناً أن عدداً من اللجان داخل الوزارة بدأت فعلياً العمل على وضع الارضية لتطبيق هذه اللائحة خلال المدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأوضح الدخيني خلال لقاء في قناة “الإخبارية” أن رواتب المعلمين والعلاوة في اللائحة القديمة والمزايا المالية التي يحصلون عليها لن تتأثر بعد التسكين.
وأضاف أن الخدمة السابقة للمعلمين والمعلمات على اللائحة السابقة ستكون موفورة لهم في اللائحة الجديدة، بمعنى أنه بالإمكان التسريع في المدد الزمنية المقررة للترقي من مرتبة ممارس الى رتبة معلم متقدم وإلى رتبة خبير.
وتضمنت اللائحة الجديدة تخصيص مكافآت لثلاث فئات من شاغلي الوظائف التعليمية، وهم مديرو ووكلاء المدارس والمشرفون التربويون.وفق “أخبار 24”
وأكد أن السلم الوظيفي بالنسبة للمعلمين والمعلمات الذين سيسكنون على مرتبة ممارس، سوف يمتد ليتقاضى المعلم في نهاية السلم 21 ألفاً وأكثر، بينما السلم الحالي في المستوى الخامس الذي يتقاضاه المعلم أقل من هذا، وهو ما يعني أن سلم رواتب المعلمين الجديد سيرتفع عن السابق.
وأبان أن مزايا هذه اللائحة أن المعلمين والمعلمات الذين سيلتحقون بوظيفة التعليم بإمكانهم أن يصلوا إلى رتبة خبير خلال 12 عاماً.