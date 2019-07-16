تفاجأ صيدلاني سعودي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بقدوم طفلة مريضة ووالدها من مملكة البحرين إلى المستشفى، لتكريمه ومنحه شهادة شكر لما رأوه منه من تقدير للمرضى وتفانٍ في العمل.
ونشر الصيدلاني مشاري الودعاني أمس الأحد صورة وهو يتسلم شهادة التقدير من الطفلة، وعلّق عليها قائلاً: “أجمل شعور مع بداية يوم الاحد تأتي اليك مريضه من دولة البحرين و تهدي لك شهادة شكر وتقدير على الجهد الذي تعمل وتساعد من أجلهم، أنتم من تستحقون الشكر والتقدير أن أقوم بخدمتكم”.
كما وجهت الطفلة الشكر للمستشفى لقاء الجهد الكبير الذي بُذل لها أثناء تلقيها العلاج في المستشفى.
وفق “أخبار 24”.