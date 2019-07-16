اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات تجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

تمكنت قوات التحالف من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيرتين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مساء اليوم الإثنين من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
وبيّن العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية.وفق “أخبار 24”.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.