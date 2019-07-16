العقيد جابر جلوي المطيري إلي رتبته الجديدة

قلّد العقيد مطلق الثبيتي مساعد مدير السجون بمنطقة الرياض العقيد جابر جلوي المطيري مدير سجن الخرج رتبة عقيد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وأعرب العقيد المطيري عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لمزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
الخرج اليوم تبارك لمدير سجن الخرج العقيد جابر المطيري الترقية أبوسلطان يستاهل إدارة ناجحة وتعاون دائم واخلاص وتفاني في التطوير فما قدمه ويقدمه ليلا ونهارا لخدمة النزلاء شهادة وفاء وشرف ،يستحق الترقيات ابو سلطان يستحق الشكر والدعاء والثناء.