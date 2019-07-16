نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > العقيد جابر جلوي المطيري إلي رتبته الجديدة
16/07/2019   12:21 ص

العقيد جابر جلوي المطيري إلي رتبته الجديدة

+ = -
482

قلّد العقيد مطلق الثبيتي مساعد مدير السجون بمنطقة الرياض العقيد جابر جلوي المطيري مدير سجن الخرج رتبة عقيد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وأعرب العقيد المطيري عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لمزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الخرج اليوم تبارك لمدير سجن الخرج العقيد جابر المطيري الترقية أبوسلطان يستاهل إدارة ناجحة وتعاون دائم واخلاص وتفاني في التطوير فما قدمه ويقدمه ليلا ونهارا لخدمة النزلاء شهادة وفاء وشرف ،يستحق الترقيات ابو سلطان يستحق الشكر والدعاء والثناء.

العقيد جابر جلوي المطيري إلي رتبته الجديدة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885053633.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.