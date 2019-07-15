وظائف شاغرة لدى الصافي دانون بالخرج بمسمي “مشغله آله”

لدينا وظائف شاغرة في شركه الصافي دانون في منطقه الخرج بمسمى وظيفي مشغله آله.
الشروط
سعوديه الجنسيه
العمر بين ٢٠ الي ٣٥
المؤهل العلمي ثانوي وما دون
لديها القدره علي القراءة و الكتابه
* تفاصيل الوظيفة الشاغرة
الراتب بعد خصم التأمينات ٣٠٥٠ ريال
الدوام شفتين حسب الجدول
من ٦ صباحا الي ١٢ ظهرا
من ١٢ ظهرا الي ٦ مساء
مدة العمل ٦ ايام في الاسبوع
اجازة يوم واحد حسب الجدول
* ملاحظة تم توفير وسيله نقل لللموظفات من و الي نقطه التجمع في الجي مول
اذا لديك الرغبه ارجو السيرة الذاتيه علي الإيميل المرفق أدناه
Bader.shumymari@alsafidanone.com
او علي الواتس
0556616808
كي يتم اضافتها مع باقي المرشحين لتحديد موعد المقابله لاحقا