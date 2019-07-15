دعت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الإثنين، 36 مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 ذي القعدة 1440هـ إلى يوم الإثنين الموافق 20 ذي القعدة 1440هـ.
وأهابت الوزارة بالمعلنة أسماؤهم الذين استكملوا إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية مراجعة أيٍ من فروع الوزارة في أنحاء المملكة، لاستكمال إجراءات الترشيح.وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن عدم الحضور في الموعد المحدد للمقابلة سيعدّ عدولاً من المرشح عن رغبته في التوظيف.