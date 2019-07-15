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أخبار محلية > ضُبطت بالتصوير الفضائي.. غرامات بـ 10 ملايين ريال على مخالفي زراعة الأعلاف خلال شهر
15/07/2019   5:59 م

ضُبطت بالتصوير الفضائي.. غرامات بـ 10 ملايين ريال على مخالفي زراعة الأعلاف خلال شهر

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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها فرضت خلال الشهر الماضي غرامات على مخالفي زراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

وأوضحت أن إجمالي الغرامات المفروضة بلغ 10 ملايين و74 ألف ريال، مشيرة إلى أنها رصدت المخالفات عبر التصوير الفضائي والمسح الجوي للمزارع.

وأفادت الوزارة بأن الغرامة تكون على صورة 4000 ريال مقابل كل هكتار مزروع بالأعلاف دون رخصة زراعية، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ جولات التصوير الفضائي بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن منع زراعة الأعلاف الخضراء يشمل مناطق الرف الرسوبي (الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك).

ضُبطت بالتصوير الفضائي.. غرامات بـ 10 ملايين ريال على مخالفي زراعة الأعلاف خلال شهر

أخبار محلية
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