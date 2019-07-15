حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، لاعب الفريق محمود كهربا من استمرار الانقطاع عن النادي ووقف محاولاته للانضمام إلى أحد الأندية التركية، مؤكدا أنه يمتلك صورا تدينه وتنهي مسيرته الكروية.
وطالب مرتضى في مداخلة هاتفية مع برنامج برنامج “الزمالك اليوم” على فضائية المحور، اللاعب الدولي بالحفاظ على موهبته التي لا يختلف عليها أحد، قائلا: “أمتلك صورا لك فى الساحل الشمالي لو أظهرتها للجميع فلن يقبل أي ناد التعاقد معك وستنتهي مسيرتك الكروية”.
وأشار مرتضى إلى أنه قد يقبل بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق الأول شريطة تقديم اعتذار للمدير الفني ولإدارة النادي ولجماهير الفريق.
وفق “أخبار 24”.