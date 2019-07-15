“استئناف مكة” تقضي ببراءة مقيم يمني من تهم التغرير بالنساء

قضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، ببراءة مقيم يمني الجنسية يعمل بإحدى الشركات التابعة لجامعة أم القرى، من اتهامات بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واستخدام مكانته العلمية للتغرير بالنساء.
وأيدت المحكمة بذلك، الحكم الأولي للمحكمة الجزائية التعزيرية بمكة؛ التي قضت ببراءته من التهم التي نسبت إليه، على خلفية دعوى كيدية رفعت ضده.
تعود تفاصيل الواقعة وفقا لـ “سبق” إلى قبل عام ونصف، حيث فتحت النيابة العامة بمكة تحقيقًا موسعًا مع المقيم بعد دعوى قدمت ضده، حيث تم تحويل أوراق القضية حينها إلى المحكمة الجزائية.