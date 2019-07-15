أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عمليات مكافحة الجراد الصحراوي مستمرة خلال شهري يونيو ويوليو، في مناطق الموسم الصيفي في مناطق عسير، والباحة، وجازان ونجران، وأن 54 فرقة تعمل على مكافحة الجراد.
وأشارت الوزارة إلى أن المساحة المستكشفة خلال الفترة 15 يونيو وحتى 12 يوليو بلغت 170 ألف هتكار، أنهت الفرق العاملة نحو 120 ألفا منها، واستخدمت في عمليات المكافحة نحو 45 لترا من المبيدات.
وأرجعت الوزارة انتشار الجراد إلى ظروف التغير المناخي وتصادم تيارين هوائيين تسببا في هبوط الأسراب على الأرض وهطول الأمطار، التي أوجدت الظروف المواتية لوضع البيض، بجانب استمرار هجرة الأسراب من جنوب اليمن لتتخطى الموسم الصيفي هناك وتتوغل داخل المملكة.
وبينت الوزارة، أن تأخر القضاء على آفة الجراد الصحراوي، رغم تكثيف جهود المكافحة، يعود إلى صعوبة تضاريس المناطق المصابة، ما يمنع استخدام آليات المكافحة.
وفق “أخبار 24”.