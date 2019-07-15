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اخبار رياضية > “رئيس هيئة الرياضة” يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت
15/07/2019   5:48 م

“رئيس هيئة الرياضة” يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت

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اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الإثنين، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان بن سليمان السويكت، لمدة 4 سنوات.

وضمت عضوية مجلس إدارة نادي النصر المعتمد كلاً من: المهندس سهيل بن علي القاسم، وفهد بن سليمان الطيار، وعبدالرحمن عوض الشهري، وسلمان بن عبدالله الحلافي، وناصر بن علي الحميد.

وكان نادي النصر أعلن السبت الماضي، فوز صفوان بن سليمان السويكت بمنصب رئاسة النادي، بعد اكتساح القائمة التي يرأسها لانتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.وفق “أخبار 24”.

“رئيس هيئة الرياضة” يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت

اخبار رياضية
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