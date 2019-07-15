بالفيديو .. كنو يتلقى رسالة من بوجبا.. ويرد: شكرا أخي

نشر لاعب الهلال محمد كنو الحاصل في مايو الماضي على جائزة أفضل لاعب في، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا، وهو يرسل رسالة يحيي فيها كنو ويتمنى له الأفضل دائما.
وكان لاعب يونايتد مانشستر الإنجليزي والمنتخب الفرنسي بول بوجبا نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، تضمن رسالة موجهة لكنو قال فيها: “مرحبا كنو كيف حالك.. اتمنى لك الأفضل دائما.. اهتم بنفسك.. وأتمنى أن أراك يوما من الأيام”.
وبعد إعادة كنو نشر المقطع عبر حسابه مع رده على الرسالة بالقول: “شكراً أخي .. أتمنى لك الأفضل”، وجد تجاوباً كبير وحصل على نحو 44 ألف مشاهدة.