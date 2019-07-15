برانكـو يطالب الأهلاويين بإبعاد دياز وسانتوس

علمت “الرياض” أن إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تسعى لحسم ملف اللاعبين الأجانب خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لا يزال هناك مركزان للاعبين أجنبيين، أحدهما “مدافع” والآخر “صانع لعب”، وأوصى المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بضرورة جلب محترفين مميزين لتدعيم صفوف الفريق الذي تنتظره استحقاقات محلية وعربية وقارية الموسم المقبل.
وكان المدرب قد ألمح في وقت سابق إلى استبعاد الثنائي التشيلي باولو دياز والبرازيلي سانتوس لعدم حاجة الفريق لهما، ومن المقرر أن يتم الاستغناء عنهما رسمياً مع نهاية معسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في النمسا.
ومن المنتظر أن تعلن إدارة النادي عن تعاقدها رسمياً خلال الساعات المقبلة مع لاعب مميز في خط الدفاع بعد الاتفاق على كافة البنود في العقد بين الطرفين.
من جهة أخرى، كرمت إدارة النادي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة لدرجة الناشئين خالد الشريف، نظير الإنجازات المتعددة التي حققها مع النادي والمنتخب طوال المرحلة الماضية.
من جهة ثانية، وصل نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالصمد القرشي إلى مقر معسكر الفريق في النمسا للوقوف على استعدادات الفريق، حيث واصل الفريق الكروي الأول تدريباته على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكره الحالي والمقام في النمسا استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، وبدأ المدرب الكرواتي برانكو الحصة التدريبية الصباحية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بالجري على مسافات مختلفة واختبارات السرعة ثم تدريبات الأحمال باستخدام المعدات الخاصة بذلك، وعمد المدرب في الحصة المسائية لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت الضغط والتمركز السليم وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.