الأهلي يفاوض حجازي وكاسيريس

اقتربت إدارة النادي الأهلي من حسم ثالث الصفقات الأجنبية، بدعم من الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل منافسات الموسم المقبل. وسيشكل اللاعب القادم إضافة فنية قوية، بجانب بقية زملائه اللاعبين.
وأكدت مصادر خاصة أن المفاوضات مع اللاعب القادم تسير بسرية تامة، بهدف عدم دخول أطراف أخرى، وأن اللاعب لن يقل عن الأسماء التي تعاقد معها النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، في إشارة إلى الثنائي دانييل لاعب الوسط الدولي الصربي، وزميله إلفيس ساريتش لاعب الوسط الدولي البوسني، وأن أصحاب القرار في النادي يسيرون نحو النجاح في الانتهاء من المفاوضات خلال الساعات المقبلة، وسيتبعها الإعلان بشكل رسمي.
وربطت أنباء إعلامية دولية خلال الأيام الماضية اتجاه النادي الأهلي إلى التعاقد مع أكثر من لاعب دولي، سواء في مركز صناعة الألعاب أو مركز متوسط الدفاع، ومنهم اللاعب أحمد حجازي المدافع الدولي المصري المحترف في الدوري الإنجليزي، بجانب فتحه خط المفاوضات مع الدولي الأوروغوياني خوزيه كاسيريس الذي سبق له اللعب ليوفنتوس الإيطالي وبرشلونه وفياريال وإشبيليه، وكذلك صانع ألعاب برازيلي.
من جهة أخرى، فرض الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب فريق الأهلي، حصة تدريبية صباحية على اللاعبين، أمس (الأحد)، على الرغم من خوض الفريق أولى مبارياته التجريبية مساء أمس، أمام فريق فارازدين الكرواتي، ضمن برنامج معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا.وفق “الشرق الأوسط”.
وسبق انطلاق الحصة التدريبية الصباحية اجتماع سريع من قبل مدرب الفريق، شرح خلاله العمل الفني الذي يرغب في تنفيذه. واشتملت الحصة على تطبيق اللاعبين كثيراً من التدريبات اللياقية، بجانب تنفيذ عدد من الجمل الفنية، تحضيراً لأولى المباريات التجريبية في المساء.
وأخضع مدرب الحراس في فريق الأهلي رباعي الحراسة ياسر المسيليم ومحمد العويس وباسم العطا الله ومحمد الربيعي، خلال الحصة الصباحية، لعدة تدريبات قوية تعتمد على ردة الفعل السريعة نحو الكرات المباغتة.