“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في جانيين بجدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل تعزيرا في جانيين لتهريبهما كمية من الهيروين المخدر بمحافظة جدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المدعو مسلم خان ارسلا خان “باكستاني الجنسية”، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر.
وأضافت أنه تم القبض أيضا على المدعو مزمل شاه قلندر شاه “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً.
وأشارت إلى أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام لهما بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق”أخبار 24″.