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أخبار محلية > بالفيديو.. أمير مكة يكرم الشابين منقذي الأطفال من حريق اندلع بمنزلهم
15/07/2019   2:09 م

بالفيديو.. أمير مكة يكرم الشابين منقذي الأطفال من حريق اندلع بمنزلهم

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كرم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشابين اللذين أنقذا ثلاثة أطفال من حريق اندلع بمنزلهم الخميس الماضي، وذلك خلال استقباله لهما في مكتبه بمقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين).

وبثت إمارة المنطقة مقطع فيديو يظهر الأمير الفيصل يصافح الشابين عبدالعزيز الزهراني وإبراهيم عسيري، ويؤكد لهما أنه اطلع على الفيديو بنفسه وقرر أن يقابلهما شخصياً ويكرمهما، تقديراً للموقف البطولي الذي قاما به، مشدداً على أن هذا الموقف يشرفه ويشرف كل السعوديين.

وكان الشابان قد قاما بتسلق جدران بناية بالعاصمة المقدسة بعد اندلاع حريق فيها، واحتجاز 3 أطفال في داخلها، ليتمكنا من إخراج الأطفال وإنقاذهما من موت محقق.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير مكة يكرم الشابين منقذي الأطفال من حريق اندلع بمنزلهم

أخبار محلية
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